國際地緣政治風險加劇，廣達、緯創、英業達電子代工廠，陸續在越南市場佈局，人資業者12日表示，為了降低員工罷工風險的巨大損失，將推升企業擴大採用雲端人資系統的需求；雲端人資系統商鋒形科技（Femas HR）近期完成越南子公司的設立，共同創辦人李佳鴻指出，台商對人資系統需求越來越高，透過代理商擴展市場的模式已無法滿足客戶，若導入雲端人資系統，可降低日常管理成本，應對企業規模擴大和業務多元化的挑戰。

根據越南統計總局（GSO）的統計數據，越南2023年GDP成長率為5.05％，每季分別成長3.41％、4.25％、5.47％、6.72％，已呈現逐步回溫跡象，身為東南亞第六大經濟體，越南GDP有40％來自於工業，而製造業又為其中最大佔比（50％），當地高人口紅利加上工資低廉的特性，讓越南成為蘋果與供應鏈代工訂單最大受惠者，這從台灣2023年在越南的投資金額高達28.8億美元，相較2022年大幅成長36％的趨勢可以看得出來。

由於越南工廠規模大，員工基數大，人事管理工作繁瑣，對於人資系統的需求隨之提升，擴廠企業透過工具，系統化人事行政作業流程，可提升整體工作效率；李佳鴻指出，Femas HR主打「彈性」設置，以符合各規模與產業企業需求，員工人數從10至1000人、甚至1000人以上都能使用，憑藉著靈活系統架構，打造適合各企業的人事管理解決方案；根據採用客戶的回饋，Femas HR可以協助企業提升80％的工作效率，減少繁瑣行政流程的時間成本，讓人資主管有時間進行企業人才規劃與提升決策效率等更有價值的事情，達到永續經營管理的最終目標。

不過，越南罷工事件頻傳，對企業的人事整頓、費用成本都是負擔；鋒形科技共同創辦人杜俐芊表示，企業藉由雲端工具，系統化管理人事資料，確保企業對待員工行為皆符合當前法規，並留存完整紀錄，降低不必要的人事成本，尤其越南加班費計算複雜， 系統可支援計算相關薪資項目的參數設定，做好薪酬管理也是減少罷工機會的方法之一。