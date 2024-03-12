【時報記者葉時安台北報導】裕隆集團中裕隆(2201)、裕融(9941)率先公布去年度財報，周二裕日車、中華同樣公布財報。受到台灣車市銷量亮眼、MG大給力，裕隆、中華收回2022年防疫險大片失土，年度獲利轉正，EPS分創歷史次高、新高；裕融去年獲利62.74億元，年增8.10%，同樣寫下獲利年度新高，而股本增加，每股盈餘降至11.07元，連兩年下滑；而裕日車受到大陸車市銷量不振，轉投資獲利貢獻減少，去年度獲利減少5成，EPS創下2009年以來的14年新低，不過裕日車今年持續在台灣推出新車，提高市占。
裕日車(2227)通過112年度營業報告書與財務報表案，去年度營業收入261.36億元，年增10.71%；營業毛利30.55億元，年增3.89%；營業淨利1.18億元，年增3.90%；稅後淨利11.61億元，年減51.83%；稅後每股盈餘3.87元，低於前年的每股盈餘8.04元。公司將於6月27日召開股東會。
中華(2204)公布去年度財報，112年營業收入385.06億元，年增30.29%；營業毛利60.55億元，年增24.30%；營業利益26.48億元，年增36.48%；獲利成功轉盈，本期淨利59.24億元，歸屬於母公司業主淨利56.52億元，年度基本每股盈餘10.36元，相較前一年每股虧損14.22元轉正，並創下歷史新高紀錄。
中華112年度，每股盈餘分配之現金股利6元，配發率57.91%，以周二收盤價127.5元計算，現金殖利率4.70%。中華將於5月31日召開股東會，並在7月28日除息，8月21日發放普通股現金股利。
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