【時報-台北電】南亞(1303)公布去年財務報告，營業收入2597.55億元，稅前淨利91.3億元，本期淨利81.1億元，歸屬於母公司業主淨利63.1億元，基本每股盈餘0.8元。

董事會決議去年配發現金股利為每股0.7元。

訂6月19日召開股東會，地點位於台北市敦化北路100號茹曦酒店。（編輯：邱致馨）

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