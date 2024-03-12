【時報記者葉時安台北報導】財政部公布113年2月全國賦稅收入初步統計，受到農曆工作天數減少，2月實徵淨額951億元，年減少5億元或0.6%，仍創下同期次高，僅次於112年2月紀錄。累計1至2月實徵淨額3185億元，年增加460億元或16.9%，創下同期新高。其中證交稅連10個月正成長，創下歷年同月次高，僅次79年2月。達成率方面，累計1至2月實徵淨額占累計分配預算數109.5%，占全年預算數9.8%。
主要稅目別變動，2月實徵淨額與上年同月比較，以貨物稅減少26億元、贈與稅減少18億元、營業稅減少13億元較多，而綜合所得稅增加26億元。累計1至2月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加141億元、營業稅增加119億元、綜合所得稅增加53億元較多。
前2月主要徵起稅目實徵淨額占分配預算數之比率，前2月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有特銷稅(246%)、遺產稅(192%)、贈與稅(178%)、綜所稅(119%)、營所稅(117%)、關稅(107%)、證交稅(103%)、營業稅(101%)及貨物稅(100%)等。低於100%者有地價稅(99%)、土增稅(98%)。
證券交易稅方面，2月及累計1至2月上市櫃股票平均每日成交值為4684億元、3929億元，分別較上年同期(2807億元、2582億元)增66.9%、52.2%。雖然交易日減少5天至13天，AI交易熱絡，2月證交稅實徵淨額141億元，仍年增加19億元(+15.5%)，寫下十連紅，歷年同月次高，僅次79年2月；累計1至2月實徵淨額332億元，較上年同期增加141億元(+74.1%)，同期次高表現。
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