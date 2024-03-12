【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在核心科技股強力上漲的拉抬之下，香港股市全日穩健走高。此外大陸股市也上揚，藍籌股滬深300指數漲0.23%。
投資者關注今日稍晚美國公布的2月CPI資料。
周二香港恆生綜合指數收盤升505.93點或3.05%，為17093.50點，收復萬7點。國企股(H股)漲3.5%，為5950點。科技指數漲4.6%，為3644點。
網路科技股全面抽高，京東漲7.9%，嗶哩嗶哩漲11.3%，快手升6.0%，騰訊漲4.4%，美團升4.7%，阿里巴巴升2.8%。
小米宣布首款電動車SU7在3月28日將上市，股價大漲11.3%，至14.92港元。
汽車股大漲4.3%，進一步擴大早盤升勢。小鵬汽車升6.2%，蔚來漲5.3%，比亞迪升6.2%。
大陸地產股亦明顯走高，旭輝升逾19%，萬科上漲10%。有消息指出，工商銀行等六家國有銀行，以及招行、中信等股份制商銀要籌資800億人民幣，以應對萬科未來到期債券的償付。
餐飲股也強勢，海底撈升13.6%，海倫司漲15%，九毛九升12.8%。
李寧一度漲20%，收盤漲8.1%；該運動品牌創辦人李寧傳出，正考慮私有化該公司。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：