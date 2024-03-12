【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在核心科技股強力上漲的拉抬之下，香港股市全日穩健走高。此外大陸股市也上揚，藍籌股滬深300指數漲0.23%。

投資者關注今日稍晚美國公布的2月CPI資料。

周二香港恆生綜合指數收盤升505.93點或3.05%，為17093.50點，收復萬7點。國企股(H股)漲3.5%，為5950點。科技指數漲4.6%，為3644點。

網路科技股全面抽高，京東漲7.9%，嗶哩嗶哩漲11.3%，快手升6.0%，騰訊漲4.4%，美團升4.7%，阿里巴巴升2.8%。

小米宣布首款電動車SU7在3月28日將上市，股價大漲11.3%，至14.92港元。

汽車股大漲4.3%，進一步擴大早盤升勢。小鵬汽車升6.2%，蔚來漲5.3%，比亞迪升6.2%。

大陸地產股亦明顯走高，旭輝升逾19%，萬科上漲10%。有消息指出，工商銀行等六家國有銀行，以及招行、中信等股份制商銀要籌資800億人民幣，以應對萬科未來到期債券的償付。

餐飲股也強勢，海底撈升13.6%，海倫司漲15%，九毛九升12.8%。

李寧一度漲20%，收盤漲8.1%；該運動品牌創辦人李寧傳出，正考慮私有化該公司。