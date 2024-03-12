【時報-台北電】台數科(6464)112年合併營收41億7656萬1千元，稅前淨利9億9483萬1千元，本期淨利7億5988萬8千元，歸屬於母公司業主淨利7億3802萬3千元，基本每股盈餘5.78元。

董事會維護公司信用及股東權益，決議買回庫藏股，預定買回200萬股普通股，預定買回期間為113年3月13日至5月10日，買回區間價格85元～100元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。(編輯：廖小蕎)

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