【時報記者張漢綺台北報導】全球PCB領導大廠臻鼎-KY(臻鼎科技控股公司)(4958)公佈2023年財報，其中2023年第4季稅後盈餘為35.04億元，單季每股盈餘為3.71元，累計2023年每股盈餘為6.55元
臻鼎-KY今天下午舉行線上法說會，公布2023年財報，臻鼎-KY 2023年第4季合併營收為543.96億元，季增29.8%，年增2.8%，營業毛利為116.79億元，季增36.1%，年減16.1%，單季合併毛利率為21.5%，季增1個百分點，年減4.8個百分點，營業淨利為62.54億元，季增74.9%，年減28.1%，營業淨利率為11.5%，季增3個百分點，年減4.9個百分點，歸屬母公司淨利為35.04億元，季增54.3%，年減25.5%，單季每股盈餘為3.71元。
臻鼎-KY表示，去年第4季合併營收543.96億元，站上全年高峰，包含行動通訊、車載/伺服器/基地台及IC載板皆同步實現雙位數季增與年增。
臻鼎-KY 2023年合併營收1513.98億元，年減11.6%，營業毛利為274.59億元，年減31.2%，合併毛利率為18.1%，年減5.2個百分點，營業淨利為91.6億元，年減59.2%，營業淨利率為6.1%，年減7個百分點，歸屬母公司淨利為61.89億元，年減56.4%，每股盈餘為6.55元。
臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，2023年受到全球消費性電子需求不振影響，臻鼎營收自2017年以來首度年減，但受惠One ZDT策略奏效，產品組合分散至多元應用，營收年減幅度為11.6%，優於產業平均年減15%，且臻鼎-KY在伺服器(含AI伺服器)和車載領域長期耕耘獲得客戶認可，兩大領域新增客戶推升車載/伺服器/基地台相關營收在2023年逆勢年增19%。
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