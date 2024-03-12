【時報-台北電】全訊(5222)公布112年度財務報告：營業收入12.5億元，稅前淨利5.31億元，本期淨利4.36億元，歸屬於母公司業主淨利4.36億元，基本每股盈餘5.88元。

6月12日召開股東會，地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)(編輯：龍彩霖)

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