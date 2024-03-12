【時報記者任珮云台北報導】近期全球股市投資熱潮持續延燒，美股屢創歷史新高，惟美股投資人若想透過程式交易執行操作，迫切需要接收美國市場即時資訊，才能夠在第一時間做出量化交易判斷。開發金（2883）旗下凱基證券為滿足喜愛程式交易的投資群眾需求，領先國內券商同業推出「美股即時行情API串接服務」，投資人將可享受來自美國納斯達克證券交易所的市場數據，體驗美股市場即時報價、委託下單、成交回報與查詢等完整API交易旅程，在安全、客製化的環境下投資美股，更有效率地執行量化交易策略。
凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，目前國內券商提供的API串接服務皆以台股行情數據及交易下單等功能為主，而美股即時行情API串接服務則通常需透過國外金融機構或第三方業者取得。凱基證券此次與美國納斯達克證券交易所攜手合作，成為國內首家推出該項服務的券商，不僅能夠提供程式交易族群參與美股市場的管道，更提升投資人精確執行量化交易策略的效率、同時滿足功能高度客製化的需求。
透過串接API服務，投資人可以即時取得美國交易所上市之現股及ETF即時報價、盤中個股交易量、最佳一檔等關鍵數據，並透過複委託下單API進行委託下單、查詢成交回報等，同時結合程式交易者自行開發程式之介面功能與投資策略，幫助投資人更精準掌握市場動態，美股交易效率再升級。針對「美股即時行情API串接服務」之C#程式語法，凱基證券提供詳盡的API說明文件及支援，使用者都能夠輕鬆地使用服務並整合資源，節省開發時間並提高程式效能。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：