【時報-台北電】新光鋼(2031)公布112年度財務報告：營業收入160.74億元，稅前淨利18.57億元，本期淨利17.31億元，歸屬於母公司業主淨利16.54億元，基本每股盈餘5.15元。董事會擬定每普通股配發3元現金股利，6月14日召開股東會，地點:桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)(編輯：龍彩霖)

《鋼鐵股》中鴻內銷價全降 加速平衡供需
《盤前掃瞄-基本面》中砂搶晶背供電商機頭香；中鋼：年底鋼市樂觀
《外資》賣超股：中信金、日月光投控、華航
《個股重大訊息》個股動態：常珵、奇鋐、生泰
#新光鋼 #每股盈餘 #配息
透過Google新聞追蹤旺得富