【時報記者王逸芯台北報導】全球權威碳揭露組織CDP揭曉供應商議合評等（Supplier Engagement Rating）結果，遠傳(4904)在全球近萬家的企業中排名前8%，取得最高榮譽「領導級A級」的肯定，成為全台唯一連續四年獲得A級管理績效的電信業者，突顯遠傳做為國際級的永續企業，與上下游合作夥伴齊心降低因氣候變遷所衍生的營運風險，成效受到評鑑機構肯定。

遠傳總經理井琪表示，氣候變遷是全球重要課題，遠傳以電信本業投入ESG，致力於打造最環保的網路，並攜手供應商共襄永續，供應商不只是遠傳在企業運營上的重要夥伴，也是遠傳邁向2048年淨零目標不可或缺的關鍵角色；遠傳發揮企業影響力，希望能夠以大帶小培力供應鏈來減碳，擔任一個永續領頭羊的角色，共同打造綠色低碳價值鏈，帶動整體社會邁向綠色永續的未來。

遠傳為台灣第一家通過「ISO 20400永續採購指南」(Sustainable Procurement-Guidance) 的電信業者，此外，為強化供應鏈韌性，導入供應商ESG永續風險評鑑，並安排ESG實地訪查，未達標準將輔導改善；年度的供應商大會有近300家廠商參加，遠傳藉此推動永續新知，表揚ESG優良廠商，發揮企業積極影響力。遠傳也持續培力供應商投入碳盤查與減碳行列，目標2030年達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%，並要求關鍵供應商簽署「生物多樣性承諾書」，將生物多樣性納入經營考量。

遠傳近年國際環境面的永續評比成績備受肯定，在2023年CDP氣候變遷評比中的「氣候治理」、「減排倡議行動與低碳產品」、「經營策略&財務規劃與情境分析」、「危機管理流程」、「範疇1與2排放」等五個項目獲評最高分「A」領袖級。