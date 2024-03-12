【時報-台北電】裕日車(2227)112年合併營收261億3619萬7千元，稅前淨利14億7116萬7千元，本期淨利11億6102萬5千元，歸屬於母公司業主淨利11億6102萬5千元，基本每股盈餘3.87元。

113年6月27日召開股東會，地點：新北市新店區中興路三段3號圓頂劇場；股票停止過戶期間4月29日至6月27日。(編輯：廖小蕎)

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