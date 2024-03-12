【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股12日表現不俗，在電池族群拉抬下，指數開高震盪走高，最後收在2,681.81點，上漲21.97點或0.83%，重寫1年7個月新高點。另外，韓元則小貶。

韓國政府統計，外資在2月份已經連4個月買超韓股，金額為7.37兆韓元或56.2億美元，超過1月買超3.14兆韓元的兩倍。同時，計算到2月底，外資手中持有的韓股相當於762兆韓元，佔韓股市值28.1%。其中，以英國投資者最捧場，美國居後。

根據調研單位Counterpoint Research的數據，從開始販售的1月底至2月17日之間，三星智慧新手機Galaxy S24在全球銷售量，若跟去年同期Galaxy S23相比要成長8%，同時，在韓國的業績更是大增22%。

受到激勵的三星電子，股價上漲1.24%，不過，SK海力士卻跌0.54%。至於電池業者方面，LG Energy Solution大漲4.74%，三星SDI更是狂飆11.12%。韓元兌一美元在1311價位附近，韓元小幅貶值0.7元。