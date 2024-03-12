【時報-台北電】權值股動起來，台積電翻鴻攜手鴻海大漲，台股12日加權指數收19914.55點，漲188.47點或0.96%，總成交值4623.08億元。三大法人買超163.48億元，其中外資買超58.11億元，投信、自營商分別買超8.82億元及買超96.54億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為群創(3481)，賣超1萬6177張，大同(2371)、佳世達(2352)名列二、三名，分別賣超9940張及賣超8969張。第四及第五名為亞力(1514)、仁寶(2324)，其他依序為南亞科(2408)、華通(2313)、光寶科(2301)、燿華(2367)及技嘉(2376)。
三大法人賣超前十大個股表現，金融股逃過一劫，電子股遭拋售賣最兇，苦主群創居冠為唯一一檔破萬張，仁寶、華通、光寶科等多數AI股遭調節，股價卻都逆勢收紅。
賣超第二大的重電股大同連兩天都調節逾9萬張。
●三大法人12日賣超前十名：
1.群創(3481)收15.00元，股價持平，三大法人賣超1萬6177張。
2.大同(2371)收49.40元，跌1.70元或3.33%，三大法人賣超9940張。
3.佳世達(2352)收44.40元，漲1.15元或2.66%，三大法人賣超8969張。
4.亞力(1514)收104.50元，漲0.50元或0.48%，三大法人賣超8326張。
5.仁寶(2324)收37.20元，漲0.30元或0.81%，三大法人賣超7895張。
6.南亞科(2408)收65.70元，跌0.10元或0.15%，三大法人賣超6696張。
7.華通(2313)收82.40元，漲0.40元或0.49%，三大法人賣超6029張。
8.光寶科(2301)收115.00元，漲1.50元或1.32%，三大法人賣超5881張。
9.燿華(2367)收25.60元，跌0.30元或1.16%，三大法人賣超4848張。
10.技嘉(2376)收355.00元，跌5.00元或1.39%，三大法人賣超4772張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.群創(3481)三大法人累計賣超5萬3030張，其中外資賣超5萬5740張、投信賣超2040張、自營商買超4750張；融資減537張、融券減1794張，券資比2.11%。
2.大同(2371)三大法人累計賣超7181張，其中外資賣超4665張、投信賣超70張、自營商賣超2445張；融資減2620張、融券減535張，券資比1.73%。
3.佳世達(2352)三大法人累計買超8萬7910張，其中外資買超8萬9341張、投信賣超1117張、自營商賣超313張；融資增473張、融券減431張，券資比7.16%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅12日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)
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