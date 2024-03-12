【時報-台北電】鴻海連2天扮演台股救世主，今日更是爆量噴漲逾8%改寫逾2年高，加以台積電回神翻揚，散熱、汽車零組件走強，帶領台股重登19900關，12日加權指數收19914.55點，漲188.47點或0.96%，總成交值4623.08億元。三大法人買超163.48億元，其中外資買超58.11億元，投信、自營商分別買超8.82億元及買超96.54億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為鴻海(2317)，買超6萬1224張，長榮航(2618)聯電(2303)名列二、三名，分別買超4萬3781張及買超1萬7345張。第四及第五名為長榮(2603)臺企銀(2834)，其他依序為神達(3706)寶成(9904)廣達(2382)宏碁(2353)中環(2323)

觀察三大法人買超前十大個股表現，全數萬張起跳，前兩大包辦10萬張，重壓電子過半數，多數敲進AI族群，買超之首為14日召開法說的大牛股鴻海，今日敲進6.1萬張，加計昨日共瘋搶9.3萬張，助攻今日噴量34萬張居摘人氣桂冠，收漲逾8%改寫逾2年高，聯電翻多買超1.7萬張居第三大。

傳產股集中長榮家族，瘋搶長榮航4.3萬張、長榮也獲連4買居買超第四大。

●三大法人12日買超前十名：

1.鴻海(2317)收119.00元，漲9.50元或8.68%，三大法人買超6萬1224張。

2.長榮航(2618)收32.65元，漲0.75元或2.35%，三大法人買超4萬3781張。

3.聯電(2303)收52.50元，漲0.90元或1.74%，三大法人買超1萬7345張。

4.長榮(2603)收187.50元，漲7.50元或4.17%，三大法人買超1萬4176張。

5.臺企銀(2834)收14.85元，漲0.30元或2.06%，三大法人買超1萬2578張。

6.神達(3706)收45.30元，漲1.60元或3.66%，三大法人買超1萬1609張。

7.寶成(9904)收31.95元，漲0.80元或2.57%，三大法人買超1萬1169張。

8.廣達(2382)收254.50元，漲5.00元或2.00%，三大法人買超1萬675張。

9.宏碁(2353)收47.05元，漲2.20元或4.91%，三大法人買超1萬586張。

10.中環(2323)收11.45元，漲0.65元或6.02%，三大法人買超1萬160張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬3309張，其中外資買超1萬3841張、投信買超4489張、自營商買超2萬4978張；融資增1萬1130張、融券增188張，券資比0.85%。

2.長榮航(2618)三大法人累計買超2萬8936張，其中外資買超1萬6386張、投信買超3002張、自營商買超9547張；融資減1948張、融券減234張，券資比1.17%。

3.聯電(2303)三大法人累計買超11萬9019張，其中外資買超7萬7700張、投信買超3萬5782張、自營商買超5536張；融資減53張、融券增239張，券資比3.99%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅12日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)

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