【時報-台北電】台股12日加權指數收19914.55點，漲188.47點或0.96%，總成交值4623.08億元。三大法人買超163.48億元，其中外資買超58.11億元，投信、自營商分別買超8.82億元及買超96.54億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，9檔電子股、1檔傳產股；依股價分，6檔百元股、2檔中價位股及2檔銅板股；賣超張數方面，榜首為台光電(2383)，賣超4525張，金像電(2368)文曄(3036)名列二、三名，分別賣超2566張及賣超1726張。第四及第五名為采鈺(6789)華碩(2357)，其他依序為新光鋼(2031)智原(3035)群創(3481)旺宏(2337)矽格(6257)

整體觀察，僅新光鋼一檔傳產股，今日股價走揚，不過投信賣超739張。榜首台光電今日成投信狙擊對象，擴大賣超4525張；排名第二的金像電遭續砍2566張，共連8砍；華碩今日續卸貨797張，已遭連13賣。

●投信12日賣超前十名：

1.台光電(2383)收450.00元，跌46.00元或9.27%，投信賣超4525張。

2.金像電(2368)收242.50元，跌5.50元或2.22%，投信賣超2566張。

3.文曄(3036)收155.50元，跌3.00元或1.89%，投信賣超1726張。

4.采鈺(6789)收293.50元，跌5.50元或1.84%，投信賣超838張。

5.華碩(2357)收441.00元，跌3.00元或0.68%，投信賣超797張。

6.新光鋼(2031)收61.00元，漲0.90元或1.50%，投信賣超739張。

7.智原(3035)收361.50元，股價持平，投信賣超601張。

8.群創(3481)收15.00元，股價持平，投信賣超600張。

9.旺宏(2337)收27.55元，漲0.10元或0.36%，投信賣超594張。

10.矽格(6257)收69.90元，漲1.50元或2.19%，投信賣超572張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.台光電(2383)三大法人累計賣超2487張，其中外資賣超1448張、投信買超209張、自營商賣超1248張；融資增878張、融券減64張，券資比6.50%。

2.金像電(2368)三大法人累計賣超5101張，其中外資賣超1931張、投信賣超2029張、自營商賣超1140張；融資增609張、融券減311張，券資比38.05%。

3.文曄(3036)三大法人累計賣超1049張，其中外資買超938張、投信賣超1114張、自營商賣超874張；融資減1246張、融券減239張，券資比7.07%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅12日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)

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