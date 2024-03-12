【時報-台北電】台股12日加權指數收19914.55點，漲188.47點或0.96%，總成交值4623.08億元。三大法人買超163.48億元，其中外資買超58.11億元，投信、自營商分別買超8.82億元及買超96.54億元。

投信買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，6檔百元股、3檔中價位股及1檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為鴻海(2317)，買超1萬1849張，中信金(2891)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超3868張及買超2937張。第四及第五名為聯強(2347)、長榮(2603)，其他依序為世紀鋼(9958)、神基(3005)、晶技(3042)、群光(2385)及大聯大(3702)。

今日台股焦點打在鴻海集團，榜首鴻海股價大漲8.6%，投信大買1.1萬張，也是榜首唯一破萬張，目前已連8買。中信金投信自2/29日至今天天買超，今日再加碼3868張；晶圓二哥聯電亦獲得加碼，買超近3000張，致目前已連8買。聯強前二月營收創同期新高，投信轉抱1868張。貨櫃大哥長榮獲投信自2/19起買超不中斷，今日續敲進1636張，為連16買。

●投信12日買超前十名：

1.鴻海(2317)收119.00元，漲9.50元或8.68%，投信買超1萬1849張。

2.中信金(2891)收30.45元，漲0.15元或0.50%，投信買超3868張。

3.聯電(2303)收52.50元，漲0.90元或1.74%，投信買超2937張。

4.聯強(2347)收75.30元，漲1.30元或1.76%，投信買超1868張。

5.長榮(2603)收187.50元，漲7.50元或4.17%，投信買超1636張。

6.世紀鋼(9958)收248.50元，漲18.00元或7.81%，投信買超1600張。

7.神基(3005)收128.00元，漲8.00元或6.67%，投信買超1583張。

8.晶技(3042)收108.00元，漲2.50元或2.37%，投信買超1446張。

9.群光(2385)收226.50元，漲7.00元或3.19%，投信買超1356張。

10.大聯大(3702)收95.90元，漲2.40元或2.57%，投信買超1208張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬3309張，其中外資買超1萬3841張、投信買超4489張、自營商買超2萬4978張；融資增1萬1130張、融券增188張，券資比0.85%。

2.中信金(2891)三大法人累計買超2萬5581張，其中外資買超1萬5634張、投信買超2萬145張、自營商賣超1萬198張；融資減755張、融券減22張，券資比5.80%。

3.聯電(2303)三大法人累計買超11萬9019張，其中外資買超7萬7700張、投信買超3萬5782張、自營商買超5536張；融資減53張、融券增239張，券資比3.99%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅12日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)