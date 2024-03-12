【時報-台北電】台股12日加權指數收19914.55點，漲188.47點或0.96%，總成交值4623.08億元。三大法人買超163.48億元，其中外資買超58.11億元，投信、自營商分別買超8.82億元及買超96.54億元。
外資今主要狙擊電子股，持續減持群創1.3萬張，迄今連9賣；同時對AI、重電股下手，大同及仁寶均遭砍9千多張，位列第2、3大賣超。
外資賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為群創(3481)，賣超1萬3799張，大同(2371)、仁寶(2324)名列二、三名，分別賣超9476張及賣超9435張。第四及第五名為佳世達(2352)、亞力(1514)，其他依序為光寶科(2301)、南亞科(2408)、華通(2313)、燿華(2367)及華城(1519)。
●外資12日賣超前十名：
1.群創(3481)收15.00元，股價持平，外資賣超1萬3799張。
2.大同(2371)收49.40元，跌1.70元或3.33%，外資賣超9476張。
3.仁寶(2324)收37.20元，漲0.30元或0.81%，外資賣超9435張。
4.佳世達(2352)收44.40元，漲1.15元或2.66%，外資賣超8730張。
5.亞力(1514)收104.50元，漲0.50元或0.48%，外資賣超8580張。
6.光寶科(2301)收115.00元，漲1.50元或1.32%，外資賣超6274張。
7.南亞科(2408)收65.70元，跌0.10元或0.15%，外資賣超6153張。
8.華通(2313)收82.40元，漲0.40元或0.49%，外資賣超5382張。
9.燿華(2367)收25.60元，跌0.30元或1.16%，外資賣超4949張。
10.華城(1519)收525.00元，漲11.00元或2.14%，外資賣超4431張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.群創(3481)三大法人累計賣超5萬3030張，其中外資賣超5萬5740張、投信賣超2040張、自營商買超4750張；融資減537張、融券減1794張，券資比2.11%。
2.大同(2371)三大法人累計賣超7181張，其中外資賣超4665張、投信賣超70張、自營商賣超2445張；融資減2620張、融券減535張，券資比1.73%。
3.仁寶(2324)三大法人累計賣超3萬2111張，其中外資賣超2萬4578張、投信賣超1313張、自營商賣超6219張；融資減2252張、融券減113張，券資比5.19%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅12日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)
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