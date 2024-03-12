【時報-台北電】台股12日加權指數收19914.55點，漲188.47點或0.96%，總成交值4623.08億元。三大法人買超163.48億元，其中外資買超58.11億元，投信、自營商分別買超8.82億元及買超96.54億元。
長榮航挾基本面利多，鴻海法說行情提前開跑，吸引外資各別敲進3.8萬張、3萬張，榮登單日買超冠亞軍。其中，鴻海獲外資2天買超4.6萬多張，大牛股翻身強彈8.68%。
外資買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為長榮航(2618)，買超3萬8459張，鴻海(2317)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超3萬531張及買超1萬2817張。第四及第五名為臺企銀(2834)、開發金(2883)，其他依序為長榮(2603)、寶成(9904)、神達(3706)、中環(2323)及廣達(2382)。
●外資12日買超前十名：
1.長榮航(2618)收32.65元，漲0.75元或2.35%，外資買超3萬8459張。
2.鴻海(2317)收119.00元，漲9.50元或8.68%，外資買超3萬531張。
3.聯電(2303)收52.50元，漲0.90元或1.74%，外資買超1萬2817張。
4.臺企銀(2834)收14.85元，漲0.30元或2.06%，外資買超1萬1963張。
5.開發金(2883)收13.60元，漲0.15元或1.12%，外資買超1萬761張。
6.長榮(2603)收187.50元，漲7.50元或4.17%，外資買超1萬367張。
7.寶成(9904)收31.95元，漲0.80元或2.57%，外資買超1萬275張。
8.神達(3706)收45.30元，漲1.60元或3.66%，外資買超9773張。
9.中環(2323)收11.45元，漲0.65元或6.02%，外資買超9547張。
10.廣達(2382)收254.50元，漲5.00元或2.00%，外資買超8910張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.長榮航(2618)三大法人累計買超2萬8936張，其中外資買超1萬6386張、投信買超3002張、自營商買超9547張；融資減1948張、融券減234張，券資比1.17%。
2.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬3309張，其中外資買超1萬3841張、投信買超4489張、自營商買超2萬4978張；融資增1萬1130張、融券增188張，券資比0.85%。
3.聯電(2303)三大法人累計買超11萬9019張，其中外資買超7萬7700張、投信買超3萬5782張、自營商買超5536張；融資減53張、融券增239張，券資比3.99%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅12日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)
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