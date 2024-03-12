華為去年推出5G旗艦手機Mate 60 Pro採用中芯7奈米製程，被認為是華為突破美國封鎖的一大壯舉，如今華為再下一城，根據陸媒報導，華為新一代晶片將以3奈米製程製造，預估在今年底設計完成。

根據報導，華為麒麟9010晶片將採用3奈米製程製造，並且已經在設計階段。此外，華為也在努力尋求晶片產業鏈的「純國產化」，這顯示華為想加強產業鏈的自主可控。

DigiTimes先前報導，消息人士透露，中芯最近已組建3奈米製程研發團隊，市場推測中芯將利用美國晶片禁令實施前囤積的設備，來生產3奈米晶片。

華為2023年推出5G旗艦手機Mate 60 Pro系列，搭載的處理器晶片麒麟9000s由中芯7奈米代工生產，美國財經媒體最近披露，該晶片是使用美國半導體設備商應材和科林研發的設備生產，這些設備在禁令之前就獲得了。