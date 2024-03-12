【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】經過前一個交易日盤中一度重挫高達千點的日經指數，12日開低後早盤續跌，最低來到38,271.38點。不過，多頭在午盤重新集結，日經甚至一度上漲，最後僅小跌而已，終場收在38,797.51點，小跌22.98點。東證收2,657.24點，也跌9.59點或0.36%。

個股中，東京威力科創跌1.72%，軟銀跌0.66%。豐田汽車跌0.66%，因日圓走勢強勁。航運股也綠油油一片，商船三井跌0.29%，日本郵船跌1.17%，川崎汽船也跌0.27%。

分析師表示，市場傳出在結束負利率政策後，日本央行將不再購買日股ETF。因此，部分交易員已經有動作，趁日本央行下周例會之前，趕緊先調節手中持股。

日本央行表示，2月躉售物價年增0.6%，漲幅比預估值以及1月都要大，表示廠商生產成本增加，有可能轉嫁給民眾並引發通貨膨脹，手頭吃緊的家庭進而不敢消費。