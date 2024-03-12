特斯拉執行長馬斯克憂心，AI是電力需求大的產業，是「吃電怪獸」，未來恐怕還有電力荒。工商協進會理事長吳東亮今日表示，電如何轉型、如何多元應該回歸科學面，少一點政治口水。

吳東亮表示，AI是趨勢，台新銀行現在也在研究是否要設立「台新腦」，任何新的科技都會需要電力，但是要多少電力需要好好估算，政府也要面對。

但是電的轉型問題、電要怎麼多元要回歸科學面少一點政治口水。

吳東亮表示，這幾年工商協進會與九州辦論壇，日本的做法可以讓台灣參考，包含日本中部也在用核電。