CAR-T療法與近來用於篩選癌症標靶藥物的次世代基因定序檢測(NGS)，兩者都屬精準健康領域，備受全球矚目，台灣更列入國家六大核心戰略產業範疇。面對這兩項新興領域，國內僅馬偕醫學院設有醫學檢驗暨再生醫學系培育專業人才，校長李居仁表示，未來10年生醫產業會因精準健康領域的發展呈現新氣象，人才培育須提前佈局才能與產業界無縫接軌。

魏德聖導演最新電影《BIG》，電影中一名女童罹患白血病，卻因化療無效骨髓移植失敗病逝，如果是現在，她有另個選擇也就是CAR-T細胞治療，有機會戰勝疾病改寫電影結局。無獨有偶，美國賓州有一名名為愛蜜莉‧懷海德(Emily Whitehead)的女性，2012年時年7歲的愛蜜莉接受CAR-T細胞免疫療法並成功對抗血癌，迄今已逾12年。

再生醫學與精準醫學都是拯救人類健康的醫學發展顯學，各國政府和生醫界都積極投入，所帶動的商機與產值也越來越高。根據國發會調查，再生醫學與精準醫學等精準健康領域每年營收約632億元，不但將成為生醫產業的新護國神山，另根據全球市場研究預估，全球再生醫學市場規模可望在2023年成長至千億美元，年複合成長率高達23.3%，但產業蓬勃發展，卻缺乏足夠的人才，高達83.8%的業者表示就業市場供給不足，人才不易尋得。

面對求才若渴的市場實況，李居仁表示，學校已看見醫療產業未來前景，設立「醫學檢驗暨再生醫學學系」並進行招生，規劃學生入學後可依志向選擇「精準醫學組」或「再生醫學組」，精準醫學組著重精準醫療概念，教授精準檢驗在臨床診斷與治療上的應用以及相關規範如實驗室自行研發檢驗技術(LTDs)；再生醫學組則以細胞治療為核心，搭配符合國際人體細胞組織優良操作規範之(GTP)實驗室學習最先進的再生醫學知識。

李居仁進一步說明，再生醫療產業鏈包含基礎研究到臨床試驗、製造、銷售等不同環節，精準檢測及再生醫療領域可說是未來生醫領域的新藍海。學校提供多元跨領域學分學程供學生培養第二專長，如生技產業創業學分學程就涵蓋醫藥上市法規、專利申請與行銷管理等課程，讓學生不僅學會自身專業，也能清楚產業界的最新脈動甚至自行創業。

除產業面外，國家政策面也有因應。李居仁指出，近年衛福部著手制定再生醫療雙法以完善再生醫學應用範疇，今年年初台灣首例健保給付的CAR-T細胞免疫療法治療應用在難治型瀰漫性大B細胞淋巴癌，過往許多被視為藥石罔效的疾病，受惠再生醫學發展出的新療法讓病人得以重獲新生。

精準醫學方面，李居仁指出，次世代基因定序（NGS）檢測用於癌症治療，能找到標靶藥物對應的基因，進而選定對應的標靶藥物進行治療，不再需要以身試藥直至找到有效的標靶藥物，讓病人免於受苦並獲得更有效率的治療方式，也能減少健保支出節省國家經費。

另外，李居仁強調，馬偕醫學院長期關注國家產業發展與社會醫療需求，除醫學檢驗暨再生醫學學系包含去年設立的視光學系都是呼應國家政策而設立的新科系，加上既有的醫學系、護理學系與聽力暨語言治療學系，整合校內專業師資、儀器設備、馬偕紀念醫院四個院區與業界合作資源，提供學生完整的醫學教育，減少學生學用落差，培育能及時填補產業人才缺口的醫事專才。