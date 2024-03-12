【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】英國金融時報接獲爆料，韓國記憶體大廠三星電子和SK海力士已停止販售2手晶片製造設備，因為憂心會違反美國對中國大陸祭出的出口管制，以及西方各國對俄羅斯的經濟制裁。
知情人士聲稱，這兩家韓國半導體業者因已不賣中古機台，故這些設備已在倉庫內堆積如山。若這些製造機具不小心落到中國大陸或俄羅斯的手上，可能會跟美國政府的關係搞壞。
拜登政府在2022年開始針對中國大陸實施半導體禁令後，這些晶片製造商就從那時開始囤積舊機器不賣。三星與SK海力士是市場主要2手設備供應商，因為製程技術不斷翻新，故這些硬體設備的換手率也很快。
韓國半導體公司通常會先將好幾台舊機器打包在一齊賣給經銷商，然後再用拍賣方式售出。中國大陸晶片製造業者是最大的客戶，大多數用在家電與汽車等，部分需要較低階的晶片。
有家日商透露，韓國不需要的機台可以賣到中國大陸重新翻新並安裝，但都屬於製程不先進的。不過，就算使用已10年的中古設備，例如生產邏輯與記憶體晶片的曝光機，一旦整修後也可以用來製造高端晶片。
有傳言指出，庫房已經被塞得滿滿的SK海力士，又開始脫手部分2手機器，但是，儘量避免賣到美國製造的晶圓研磨機以及蝕刻機。韓國政府也知道三星或SK海力士的舊設備，最後還是免不了流入中國大陸的中芯國際或長江存儲，這將不利於韓美之間的關係。
三星與SK海力士都在中國大陸有自己的記憶體晶片生產廠房，約占各自的半數產能。不過，這兩家韓企已獲得拜登政府無期限的豁免權，可以把美國製造的機台搬進中國大陸使用。
這些晶片製造業者也有把中古設備放在中國大陸，理由是萬一日後美國政府進一步箝制出口管制，半導體公司可能需要製程較低階的舊機台。SK海力士在中國大陸的管理幹部認為，公司很清楚美國可能隨時中止豁免權，故也不太願意出清舊裝備。
2手機器有幾種方式處理，賣給它人、放入倉庫或者是乾脆報廢。但這邊中古的設備就算沒有上千台，至少也有上百台，價值好幾百萬美元。不過，目前公司高層還是選擇先堆到庫房再說。
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