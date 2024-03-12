財信傳媒董事長謝金河印度考察行的尾聲，印度工商部次長辛赫（Rajesh Kumar Singh）在會談中表示，很歡迎台商到印度投資，鴻海、和碩、聯發科…等台廠都很熟悉，謝金河則表示，過去大陸經濟躍起台商扮演關鍵、重要的角色，如今印度成為印太戰略核心，只要和台灣簽訂FTA解決關稅問題，台商將快速湧入，現在可說是投資印度30年來最好時機。
謝金河印度考察行還到尾聲，在與辛赫會談過程中，辛赫表示，很歡迎台商來印度投資，從鴻海、和碩、聯發科、研華、台達電、振樺電、南六、中鋼⋯等台商在印度的投資，他都很熟悉。
對此，謝金河對辛赫說，過去台商投資集中在大陸，因此在印度的投資遠落後於日本、韓國，但現在為了進行供應鏈管理，印度成為印太戰略的核心，印度可以藉由14億人口優勢，重建新的生產基地。
謝金河表示，1985到1990那段時間，大陸和印度的經濟規模相差不大，但現在大陸經濟規模跑到17兆美元，印度才剛到4兆，正逢供應鏈調整，現在是追趕大陸最好的時機；他也建議，過去30年大陸經濟躍起，台商扮演關鍵、重要的角色，印度現在應該趕緊利用這個機會和台灣簽署FTA，只要關稅問題解決，台商將快速湧入印度。
另一個是印度要積極招商引資，改善投資環境，特別是加強公共建設；這次在新德里，謝金河發現，馬路沒有紅綠燈，外來客要過馬路是驚心動魄的事；還有印度沒有下水道，一旦大雨，洪水成災；而這2項，台商都可以全力恊助印度。
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