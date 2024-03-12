【時報-台北電】旭富(4119)公告112年財務合併報告於12日提報董事會，全年營收12億元，歸屬於母公司業主淨利2.9億元，基本每股盈餘2.70元。此外，董事會決議發放現金股利1.25元，並於5月30日召開股東會，地點位於桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號。（編輯：柯婉琇）

美降息底定股市利多 美光下周揭財報周序幕
瞄準精準醫療商機 世基新莊廠辨開幕
《興櫃股》瑩碩攜手永信子公司 搶攻美國心血管藥物市場
瑩碩結盟永信開發心血管藥物 搶攻2.7億美元商機
#旭富 #生醫股 #EPS #財務 #合併 #董事會
透過Google新聞追蹤旺得富