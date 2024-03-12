【時報-台北電】旭富(4119)公告112年財務合併報告於12日提報董事會，全年營收12億元，歸屬於母公司業主淨利2.9億元，基本每股盈餘2.70元。此外，董事會決議發放現金股利1.25元，並於5月30日召開股東會，地點位於桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號。（編輯：柯婉琇）
《生醫股》旭富全年EPS 2.70元
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【時報-台北電】旭富(4119)公告112年財務合併報告於12日提報董事會，全年營收12億元，歸屬於母公司業主淨利2.9億元，基本每股盈餘2.70元。此外，董事會決議發放現金股利1.25元，並於5月30日召開股東會，地點位於桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號。（編輯：柯婉琇）
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