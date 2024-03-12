【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所統計，本國及第一上市公司(含創新板公司)2月營收，全體上市公司營收總計2兆6,499億元，年增0.75％，營收成長公司共391家，衰退公司共612家。累計前2月營收總計5兆8,983億元，年增4.37％。2月成長前三大產業主要金融保險、貿易百貨及航運業；衰退前三大為水泥、建材營造及電器電纜業。

經瞭解營收成長較大產業，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，營收年增67.39％；貿易百貨業受惠農曆春節買氣成長，營收年增62.19％；航運業受惠運價上漲及農曆春節客運需求，營收年增31.51％。女

衰退產業中，水泥業因價格下跌及春節工作天數減少，營收年減35.95％；建材營造業因已完工可交屋之成屋量減少，營收年減26.04％；電器電纜業因不銹鋼價格下跌及需求衰退，營收年減25％。

前2月營收成長前三大產業則是金融保險、電子通路及航運業；衰退產業前三大為其他電子、電器電纜及水泥業。