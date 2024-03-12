【時報-台北電】大國鋼(8415)公布去年財務報告，營業收入246.27億元，稅前淨利41.37億元，本期淨利31.73億元，歸屬於母公司業主淨利31.24億元，基本每股盈餘3.04元。

董事會決議配發去年現金股利為每股1.5元。

訂6月12日召開股東會，地點位於台南市南門路261號勞工育樂中心。（編輯：邱致馨）

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