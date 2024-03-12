行政院擬修法10項交通輕微違規開放檢舉、記點，行人路權團體強烈反彈，學界也有意見，交通界多位學者12日齊聚一堂召開座談會提出8點共識，認為不應以罰鍰金額定義微罪，且科技執法逕行舉發應納入記點，保險制度融入更是關鍵，提高違規累犯的保費額度，因此金管會也要加入。

台北市交通安全促進會與台北市交通文教基金會12日邀請陽明交通大學、淡江大學、逢甲大學、海洋大學教授及警界代表等十多名專家學者，召開「違規記點制度何去何從」座談會，學者強調違規記點不是萬靈丹，也不是改善交通安全唯一的手段，記點對於累犯的嚇阻效果顯著，許多先進國家已證明。

交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯整理座談會8點成7點共識，包括不應以罰款金額定義微罪，應以evidence-based分析來定義微罪，考量違規的頻率、嚴重度、可控性；科技執法具有一定重要性。科技執法主要檢舉重大違規，對交通安全有助益，應納入記點之項目，且此與先進國家方向一致。

針對民眾檢舉操作細節可再進一步討論，例如一天檢舉次數上限、同一檢舉對象之檢舉次數上限；違規記點的可行性也要兼顧，去保障職業駕駛工作權，需要督促環境改善分階段盡速到位；針對商用車輛須制定相關限制，並提供部分彈性，如臨停之限制、都市計畫設計友善停車位配置。

違規記點只是制度之一，保險制度之融入也是關鍵，未來要自「從車」管理轉為「從人」管理，金管會也要加入；駕駛人講習之成效須檢討，講習內容要確實改正駕駛人態度與行為，需加強講習內容評估與追蹤；交通部應加強對外溝通。

淡江大學運輸管理學系張勝雄表示，廢除逕行檢舉記點不適當，喪失法治社會的尊嚴，且民眾檢舉是補助警力不足，是公民自發性易舉，禁止檢舉不適當，違規記點民眾跟職業駕駛有抱怨，交通部為解除壓力就取消過於倉促，交通部可以訂定時間表，設定短期改善停車空間、道路工程，完成改善之前可以暫緩執法，但不該直接取消。

海洋大學運輸科學系副教授吳繼虹提到，金管會對保險制度沒有鬆綁，保費在先進國家是提升交通安全的手段，不安全駕駛要負更大代價，是未來可以考量一種方式，危險駕駛沒納入保險記費，保險制度可以檢討。國外也有參與課程講習折抵保費的制度，這是對於職業駕駛再教育的解套作法，未來講習內容跟考核機制要建立，不只針對職業駕駛，是所有全民交通安全再教育的未來可行方向。

國防大學運籌管理學系教授王中允認為，這次列入的微罪項目不見得全部都是微罪，像是逆向停車也代表駕駛曾逆向行駛、手持電話騎機車可能是愈來愈常見的趨勢，若被罵一段時間就縮回去，法律變得沒尊嚴，政策推動不習慣可以增加宣導期，而不是直接取消。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授鍾易詩表示，光是違規停車發生在主幹道跟巷道的影響就不同，交通部應該做更細緻評估，也完全沒看到交通部對於記點制度過去成效的分析，政府的價值觀要講清楚。

北市交通安全促進會理事長邱裕鈞指出，交通部在此次修正草案擬定前，完全沒邀集專家學者討論或開會，由於此調整幅度過大，形同廢除去年所實施調整，促進會及台北市交通文教基金會希望在將修正草案交付立法院審議前，能以專業提出可供參考意見。