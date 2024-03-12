【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國商務部長雷蒙多周二在馬尼拉舉行的商業論壇上表示，美國希望協助菲律賓將半導體廠的數量擴大一倍，以降低全球晶片供應鏈在地理上的集中程度。

此前雷蒙多領軍的貿易代表團才剛宣布美國公司將在菲律賓投資逾10億美元。

在全球大部分半導體幾乎都在台灣、中國和韓國生產之際，雷蒙多和美國國務卿布林肯一樣，正試圖鼓勵東南亞國家強化對晶片製造及相關產業的投資。

雷蒙多表示，美國公司已經意識到我們的晶片供應鏈過於集中在世界上少數幾個國家，「忘掉地緣政治吧，就以這種集中的程度，你知道『不要把所有雞蛋放在一個籃子裡』那句老話。為什麼我們要讓自己從一兩個國家採購這麼多的晶片？這就是為什麼我們需要分散供應鏈」。

在晶片供應方面，拜登政府正尋求減少對少數亞洲國家的依賴，且由於台海緊張局勢升高，美國也在加重制裁力道，以遏制中國科技能力的進步。

雷蒙多表示，美國將「不惜一切代價」遏制中國科技。

菲律賓目前擁有13座半導體組裝、測試和封裝設施，雷蒙多表示：「讓我們把數量增加一倍吧」。她並未提供任何有關於美國如何協助菲律賓發展半導體業的具體細節，僅表示對美國企業客戶來說，菲律賓將成為一個有吸引力的地方。

雷蒙多對菲律賓政府高層表示：「你們國家、整個地區的供應鏈現在來到了關鍵時刻，我相信你們是首選」。