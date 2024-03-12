【時報-台北電】新興(2605)公布去年財務報告，營業收入42.29億元，稅前淨利5.59億元，本期淨利5.23億元，歸屬於母公司業主淨利4.44億元，基本每股盈餘0.76元。

董事會決議配發去年現金股利為每股0.75元。

6月12日召開股東會，地點：台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳。（編輯：邱致馨）

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