現代人因生活壓力大，以及作息不正常等因素，使文明病越來越多，其中「內分泌失調」逐漸成為常見問題，令人不得不正視其帶來的嚴重性。
人體的內分泌系統由多個腺體組成，包含甲狀腺、腎上腺、胰臟、腦下垂體即下視丘等，它們會分泌激素及神經系統，調節人體的代謝與生理機能。當激素過多或過少時，就會造成「內分泌失調」，使身體出現異狀。
造成內分泌失調的原因有很多，主要分為生理、情緒、營養及環境等4種因素。生理因素多半會隨著年紀增長而失調，但有些來自於遺傳；情緒因素則是各方面的壓力，因情緒改變及緊張狀態會影響神經系統，進而造成激素紊亂；營養因素是日常營養攝取不足；環境因素則是受到空氣中的化學物質影響，使身體狀態產生改變。
倘若身體發生內分泌失調，常見的症狀有脾氣暴躁、體重異常增加或減輕、肌膚容易出油、經期不順、慢性疲勞、體毛旺盛、白髮早生等。其中，體重異常增加或減輕的原因，在於甲狀腺機能亢進或低下。甲狀腺亢進會加快新陳代謝，導致食慾增加；下降則反之。
造成內分泌失調的原因多元，最好的方式就是尋求專業醫師的幫助，對症下藥，找出根本問題，建議可至內分泌科或婦產科就診。平時建議要調整作息、適度的調節壓力、調整飲食、減少接觸環境賀爾蒙。
其中，調整飲食的部分，可以多補充新鮮蔬果、深海魚及綠色蔬菜，攝取均衡營養，維持身體健康；而減少接觸環境賀爾蒙，則是指減少接觸塑化劑，建議外出用餐可以自行攜帶環保吸管及餐具，可預防內分泌干擾的狀況。
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