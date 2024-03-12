交通部觀光署調查2023年旅宿業住房價格，發現觀光旅館平均房價較前年上漲11％，原因包括原物料上漲及缺工，署長周永暉表示，國人國旅常選擇周末，出國則選擇平日，對住房價格的感受自然有差，接下來會有些措施與活動，多鼓勵民眾在平日出遊。

觀光署統計，觀光旅館業去年平均房價為4660元，較2022年平均房價4195元增加465元（成長11.08％）；旅館業去年平均房價為2671元，較2022年平均房價2479元增加192元（成長7.75％）；民宿去年平均房價為2509元較2022年平均房價2487元增加22元（成長0.88％）。

觀光署說明，房價上漲主要受各項營運成本提高所致，例如去年消費者物價指數（CPI）漲2.5％、去年上半年電價平均調漲11％並拉長尖峰電價時段、基本工資由2019年2萬3100元增至去年2萬6400元，以及旅宿業缺工致營運面臨挑戰。

周永暉今日受訪時表示，物價會反映在住宿上面，高於平均房價的業者只占3成，其實許多人的旅遊習慣，國旅選假日、出國選平日，基準點就不一樣，希望大家可以選擇平日國旅。

周永暉說，房價上漲其中一個重要因素，就是旅宿業缺工問題，接下來與勞動部的協調會議，會充分反映現況，旅宿業缺工問題嚴重，希望儘早解決。他說，2月底勞動部要求觀光署有具體補充事項，本周五會把具體事項分析送到勞動部審議，最新進度，他們問都市、偏鄉之間旅宿成本是不是要分開算。

周永暉指出，未來會有措施鼓勵民眾平日旅遊，例如6至9月是適合旅遊的時間，活動可搭配仲夏節等，另透過跨部會協商，以及台鐵、遊樂區等合作，邀請大家一起出門玩。