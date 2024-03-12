【時報-台北電】群益期(6024)112年合併營收22億1257萬7千元，稅前淨利12億7685萬8千元，本期淨利10億1105萬2千元，歸屬於母公司業主淨利10億1019萬6千元，基本每股盈餘4.8元。

113年5月30日召開股東會，地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2；股票停止過戶期間4月1日至5月30日。(編輯：廖小蕎)

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