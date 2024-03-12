【時報記者王逸芯台北報導】realme於今(12)日宣布，推出全新產品線Note系列，定位入門機品質猛獸，系列首款新機realme Note 50預計在本周五開賣，售價更是4千有找。
realme創辦人暨執行長李炳忠表示，Note系列承諾為入門機用戶帶來越級體驗，它的誕生不只是一個新的產品線，或僅是為了提升全球市佔率，而是realme勇於面對市場挑戰的表現。realme相信科技的偉大不應只是持續創新，也要讓所有人都能享受到科技的便利，所以推動普及化至關重要。
realme Note 50正面則為6.7吋大螢幕，螢幕佔比高達90.3%，最高峰值亮度560尼特，處理器搭載紫光展銳T612處理器，即使為入門機也有優越的遊戲表現，加上DRE動態記憶體拓展功能，最高8GB動態記憶體，保證各項應用程式順暢運行。realme Note 50搭載IP54等級的防水防塵，搭配高強度玻璃螢幕與機身內部壓鑄鋁結構。此外，在耐用性亦下足功夫，不僅通過realme實驗室的48個月流暢保護測試，電池壽命更是堪稱旗艦級，1200次充電循環後，仍能保持80%的電池容量，以每日充電一次計算，可穩定使用3年之久。
realme Note 50推出天際藍、午夜黑雙色，記憶體容量4+128GB，售價3990元，將於3月15日陸續開賣。
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