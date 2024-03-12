【時報-台北電】環球晶(6488)第1期無擔保普通公司債50億元，甲券發行金額為25億元、乙券發行金額為25億元，每張面額100萬元，發行價格以票面金額十足發行，甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期，甲券之票面利率為固定年利率1.70%、乙券之票面利率為固定年利率1.75%，募得價款之用途為償還債務。（編輯：邱致馨）
《半導體》環球晶擬發債50億元
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【時報-台北電】環球晶(6488)第1期無擔保普通公司債50億元，甲券發行金額為25億元、乙券發行金額為25億元，每張面額100萬元，發行價格以票面金額十足發行，甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期，甲券之票面利率為固定年利率1.70%、乙券之票面利率為固定年利率1.75%，募得價款之用途為償還債務。（編輯：邱致馨）
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