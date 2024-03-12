【時報-台北電】環球晶(6488)第1期無擔保普通公司債50億元，甲券發行金額為25億元、乙券發行金額為25億元，每張面額100萬元，發行價格以票面金額十足發行，甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期，甲券之票面利率為固定年利率1.70%、乙券之票面利率為固定年利率1.75%，募得價款之用途為償還債務。（編輯：邱致馨）

台股本周再戰季線 市場回歸基本面 聚焦投信季底作帳
《台北股市》雙龍搶珠戲碼喊卡 外資上周偏愛金融 狂掃貨「新娘」
高通吃下英特爾 對台積電有多傷？陸行之曝背後盤算：免再綁手綁腳
美降息底定股市利多 美光下周揭財報周序幕
#環球晶 #票面利率 #固定年利率 #半導體 #發債
透過Google新聞追蹤旺得富