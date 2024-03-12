【時報-台北電】今日櫃買市場盤後交易總金額為2.17億元，成交張數為3382張；委買張數3萬4335張，委賣張數6378張。(編輯：廖小蕎)

《盤後交易》20日櫃買市場盤後交易總金額為3.51億元
《盤後交易》20日集中市場盤後交易總金額為12億元
《櫃買市場》築間申請股票上櫃
《櫃買市場》19日投信、外資買超0.3億、49.2億，自營商賣超42.5億元
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