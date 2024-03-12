【時報-台北電】今日集中市場盤後交易總金額為8.91億元，成交張數為1萬4057張；委買張數7萬9748張，委賣張數4萬8538張。(編輯：廖小蕎)

《盤後交易》20日集中市場盤後交易總金額為12億元
《盤後交易》20日櫃買市場盤後交易總金額為3.51億元
《集中市場》19日自營商、投信、外資買超60億、27.3億、271.07億元
《集中市場》19日融資增為3135.51億元，融券減為273112張
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