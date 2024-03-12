【時報-台北電】晟德(4123)公布去年財務報告，營業收入13.94億元，稅前虧損11.13億元，本期虧損10.47億元，歸屬於母公司業主虧損9.95億元，基本每股虧損1.5元。

董事會決議去年資本公積發放之現金1.5元。

訂6月25日召開股東會，地點位於台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)。（編輯：邱致馨）

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