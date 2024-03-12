據勞保局統計，截至去（2023）年底，參與勞退新制自提的人數已超過106萬人，再度刷新紀錄；其中以薪資36,301元至45,800元級距的人數最多，月均薪逾11萬元者近半參與個人提繳，顯見薪資越高、自提率也跟著越高。
勞退新制2005年上路以來，直到2021年才突破10％，觀察去年薪資級距與自提比率，月薪在28,800元以下級距的勞工，自提比率不足5％，28,801元以上、57,800元以下者也未達20％。然而，月薪72,801元以上，參與自提則超過30％，尤以月薪11萬元以上最顯著，比率接近49％。
勞動部表示，勞工自提退休金好處多多，包含勞工可依個人經濟狀況，在每月工資1％到6％範圍內自提退休金，也可隨時停止自願提繳、自願提繳的退休金可從當年度個人所得總額扣除，節省應繳納所得稅，以及在60歲可請領退休金時，絕對領得到、不打折，保本保息保證領回。
為了鼓勵勞退自提，政府提供包括所得稅遞延繳納及2年定存保證收益措施，惟誘因顯然不足，勞工仍不買單，其中低薪及通膨是主要原因，加薪幅度追不上通膨，逾6成勞工領不到薪資中位數，「生吃都不夠了，哪有多餘的可以曬乾」，也大大自提意願。
近10年來看，勞退平均投報率為4.26％，比2年定存利率保證高，不過，勞工仍有疑慮，新制勞退基金投資績效普普，甚至不如大盤，例如前（2022）年勞退基金大虧2,280億元，報酬率負6.67％，就讓民眾卻步。
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