【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)單月營收摔7個月的單月新低，再度失守300億元關卡，不過營收表現受惠鋼價上漲而優於預期，中鋼股價從前波低檔後持續翻揚。中鋼本周四將開出4月、第二季盤價，洞悉今年上半年鋼市，預估仍以保守看待，目前原料價格持續走疲，加上需求尚未明顯出現，中鋼僅表態靜待5-6月，以期第二季能先蹲後跳。

中鋼(2002)今年2月營收289.64億元，年減7.33%、月減9.28%，創下7個月的單月新低，再度失守300億元關卡；前2月營收608.95億元，年增5.91%。受惠鋼價上漲的程度較預期來得大，帶動營收優於預期。

國際鐵礦砂價格目前已經跌到每公噸110~120美元區間，跌破120美元支撐，目前價格已回到去年10到11月時的水準，煤價也有下跌走弱的現象。顯見目前鋼市氣氛已如預期的轉弱，雖然中鋼3月盤價小漲，但原料價格已轉弱，鋼價預期也將隨之轉向，中鋼本周四將開出4月、第二季盤價。

法人認為，中鋼3月的盤價雖維持上漲，但評估主要是配合大陸鋼廠的3月漲價而同步上漲，並延續鋼市多頭氣氛。不過目前鋼市需求並不強，鋼價可以上漲主要是受到原料價格上漲的推動，但國際鐵礦砂價格自進入2024年來即開始走弱，自觸及最高點每公噸143美元後即快速下跌，目前已經跌破120美元支撐，即使3月鋼廠喊出的盤價上漲，但若鋼市反轉仍可能以折扣為下游廠商做折讓，且東南亞市場的鋼價已經走弱，整體外銷市場價格偏弱，3月漲盤的參考意義已經不大，今年上半年鋼市仍建議保守看待。