【時報記者王逸芯台北報導】大聯大(3702)今(12)日舉辦法人說明會，大聯大認為2023年應該是半導體產業谷底，展望2024年，包括NB、手機、伺服器以及車用都應該會成長，但當前宏觀經濟仍有不確定性。至於當前火紅的AI伺服器，去年在整體市場滲透率約僅3.8%，預計今年可以成長到5%。
財務長袁興文表示，隨著AI出現，將帶動廠商、設備新增需求，加上不論是手機還是筆電，疫情期間的換機潮過了一定時間，應該也要進入下一波換機潮。
財務面上，財務長袁興文表示，預計美元今年匯率開始下降，對大聯大有正面影響。另外，轉投資收益部分，大聯大相關處分主要是以增加資金有利運用以及獲利來看。
就各個產品領域整體市況來看，副總經理林春杰表示，NB部分，去年全球市場出貨1.66億台、年衰退12%，2023年應該是半導體谷底，估計2024年相對好，預計整體出貨將成長到1.76億台、年成長5.8%，但是總體經濟仍偏向保守，而大聯大對於今年還是樂觀看待。智慧機部分，2023年整體市場出貨1.4億支、年減少7.9%，今年可望緩慢成長。伺服器部分，AI於去年帶動風潮，對半導體貢獻還算不錯，儘管去年整體伺服器出貨量整體量呈現衰退，落在約1480萬台、年衰退18.3%，其中，AI伺服器出貨僅56.3萬台，滲透率3.8%，但看到HPC(高速傳輸)的GUP需求是出現爆量，CoWoS製程更是供不應求，預計今年AI伺服器今年滲透率會達5%。汽車領域上，2023年整體汽車生產量為8880萬、成長8.6%，其中，電動車(EV)2670萬台、年成長35.2%，惟滲透率僅3成而已，預估今年整體汽車市場出貨量約9000萬台、年成長2.4%，其中，電動車約2930萬台，預計到2027年電動車滲透率會到50%。
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