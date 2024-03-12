【時報-台北電】A股兩市全天走勢分化，滬指小幅調整，創業板指延續漲勢。收盤滬指跌0.41%、報3055.93、成交量4946億元；深成指漲0.51%、報9630.55、成交量6508億元；創業板指漲0.83%、報1906.04、成交量2806億元。
板塊方面，飛行汽車概念股再度爆發，商絡電子20cm漲停，萬豐奧威、中信海直、天成自控漲停。
中藥等醫藥板塊反彈，長藥控股、佐力藥業、佛慈制藥等漲停。
白酒股全天活躍，金種子酒、青海春天、中銳股份漲停。
房地產板塊午後走強，中洲控股、中交地產、信達地產、榮安地產漲停。
下跌方面，煤炭、石油、電力等高股息板塊繼續調整，中國海油跌近6%。
整體來看，個股漲多跌少，超過3500檔個股上漲，成交額連續第二個交易日破萬億，今日成交額達11454億元。(編輯：邱致馨)
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