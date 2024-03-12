【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據當地媒體報導，在烏克蘭無人機襲擊之後，俄羅斯在奧廖爾(Oryol)和下諾夫哥羅德(Nizhny Novgorod)地區的料設施在周二起火。這似乎也是烏克蘭一項協同的空中行動，目標還包括莫斯科和其它地區。

俄羅斯國家新聞社援引俄羅斯國防部的話稱，烏克蘭在俄羅斯多個地區清晨總共發射了25架無人機，防空系統也擊落了這些無人機。目前還不清楚是否所有無人機都已經摧毀。

下諾夫哥羅德的首長Gleb Nikitin在社群平台Telegram上說，今天早上，燃料和能源綜合設施Kstovo工業區遭到無人機襲擊，襲擊導致一家燃料處理部門起火。

奧廖爾州長Klychkov在Telegram上表示，烏克蘭對該地區的一處燃料設施發動了無人機襲擊。俄羅斯國家通訊社說，襲擊發生後，一個石油油罐槽起火。

與俄羅斯關係密切的Baza頻道，則在Telegram公布了一張工業設施起火的照片，說在火災之前，發生了大爆炸。

烏克蘭官方至今沒有證實攻擊行動。

莫斯科、Kursk、Tula、Voronezh和Belgorod地區的官員都報導了攻擊。

在最近幾個月，烏克蘭對俄羅斯煉油廠和能源設施發動了一系列無人機攻擊，其中一些取得了成功，造成重大破壞和停止運轉。

今年1月，兩架烏克蘭無人機襲擊了位於莫斯科以南約370公里、距烏克蘭邊境220公里的奧廖爾市一處燃料設施。該設施也在2月發生了火災。

Belgorod地區州長Vyacheslav Gladkov說，一架烏克蘭無人機投擲了爆炸物，導致在那裡的7個居民居住地點在夜間停電。

莫斯科市長Sergei Sobyanin在Telegram上表示，一架飛往莫斯科的無人機在首都附近的Ramensky地區上空被擊落。

俄羅斯當地官員在Telegram頻道上表示，一架無人機也在與莫斯科接壤的Tula地區上空被擊落。還有一架無人機在俄羅斯南部Voronezh地區上空被擊落，但沒有提供更多細節。