【時報-台北電】士電(1503)112年合併營收318億749萬1千元，稅前淨利31億1432萬1千元，本期淨利24億5966萬2千元，歸屬於母公司業主淨利23億4826萬9千元，基本每股盈餘4.51元。

董事會決議112年配發現金股利每股3元。113年6月19日召開視訊輔助股東會，地點：新竹國賓大飯店10樓國際廳(新竹市中華路二段188號)；股票停止過戶期間4月21日至6月19日。(編輯：廖小蕎)

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