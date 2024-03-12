【時報記者任珮云台北報導】帆宣（6196）及佳世達科技（2352）共同宣佈攜手成立全新合資公司『達宣智慧股份有限公司』，整合兩家公司在「智慧醫院」、「AI智慧醫療」、「尖端醫療設備」等領域的專業知識，同時發揮帆宣在半導體及系統整合的卓越實力，強強聯手擴大智慧醫療版圖，達宣智慧在兩大上市公司的支持下，啟動智慧醫療創新引擎。
達宣智慧將致力推動智慧醫療和智慧城市領域的創新發展，集結帆宣和佳世達兩家公司的技術與產品資源，跨足自動化、行動化、硬體、軟體與人工智慧，同時共享市場經驗和客戶關係。以台灣為起點，達宣智慧積極拓展國際市場，特別聚焦東南亞市場的發展機會。公司致力提供精準且高效完整的智慧醫療解決方案，以滿足當地市場的醫療需求，同時提升民眾的醫療滿意度與健康預診狀況。
帆宣系統科技董事長兼達宣智慧董事長，同時擔任台灣智慧城市發展協會理事長的高新明表示：「這是兩家公司攜手合作，優勢互補、各自貢獻所長，以台灣為發展起點，擁抱全球市場，我們將為醫療產業帶來更多創新和可能性。」她進一步表示，公司不僅注重技術整合，也加強行銷業務推廣的投入，目標成為全球智慧醫療領域的引領者。
台灣智慧城市發展協會亦將於3月21日(週四)在台北智慧城市展論壇中，邀請明基佳世達集團董事長陳其宏演講，以資通訊產業業者中在智慧醫療耕耘最深、最廣的角度，分享佳世達在智慧醫療領域的新願景和布局。陳其宏表示：「明基佳世達以集團資源平台為核心，號召合作夥伴共組聯合艦隊，而醫療在高附加價值事業中持續維持穩健成長。與帆宣的共同合作將進一步強化整合實力和國際市場，為台灣醫療產業帶來更多與國際連結的機會。」
達宣智慧股份有限公司鏈結帆宣和佳世達兩大產業龍頭的資源，進一步擴大在業界市場競爭力，以市場趨勢策略，提供價值創新資源，全面進軍全球，持續為全球提供高品質的智慧醫療服務。
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