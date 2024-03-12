流感疫情上周就診人次持續突破10萬大關，疾管署表示，流感疫情仍在高原期，創六年來同期最高。對於今年疾管署來不及買最新的三價型流感疫苗，發言人羅一鈞強調，疫苗保護力相同，不會因此減弱，世界衛生組織建議今年流感疫苗從四價改為三價，是為了「確保讓山形株消失」，避免透過疫苗「死灰復燃」。

疾管署說明，國內上周門急診類流感就診人次為10.3萬人次，仍處在高原期，為近六年同期最高；上周新增31例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中25例未接種流感疫苗。

另新增8例死亡1例A型H1N1、5例A型H3N2、2例B型，年齡介於40歲至80多歲，其中4例未接種流感疫苗。

本流感季自去(2023)年10／1起截至今年3／11累計617例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多(占58％)；其中死亡107例，重症病例及死亡個案均有80％以上未接種流感疫苗。

由於新冠病毒長達三年，導致B型山形株（Yamagata）幾乎絕跡三年，世界衛生組織今年因此建議，將現行四價流感疫苗，移除2020年3月後就絕跡的山形株，改為三價，但疾管署來不及換，今年秋冬仍將採購四價流感疫苗。感染科權威黃立民憂心，疫苗預防的型別越多，效果越差，因免疫「戰力」被分散，若再加上猜錯病毒株，今年冬天流感疫苗保護力就沒了。

疾管署發言人羅一鈞解釋，世衛WHO建議將B型山形株自四價流感疫苗成分中移除，事實上，是為了讓山形株徹底滅絕，由於疫苗產製過程會使用到活性病毒株，擔心若沒有移除，疫苗反成為病毒存活的溫床而「復活」，因此才建議將四價改為三價型疫苗。

羅一鈞表示，2024-2025年北半球流感季，目前僅美國將全面使用三價流感疫苗，其他國家(包括我國)，由於各疫苗廠尚需向各國藥物監管單位申請三價流感疫苗許可證審查，2024-2025年確定無法及時供應足量三價流感疫苗，因此今年仍著手採購2024-2025年流感季使用之四價流感疫苗。

但最快會在2025年之後，將依WHO建議，並考量廠商供貨量能，逐步改為三價流感疫苗，也會請食品藥物管理署參考國際藥廠轉換策略、供貨規劃，在兼顧疫苗之品質、安全及有效性前提下，正研議簡化三價流感疫苗查驗登記及技術性變更審查流程。

羅一鈞強調，四價流感疫苗和三價流感疫苗均安全有效且劑量無差異，每個疫苗株抗原均為固定(15μg)，預防效果均佳，不會有「無效」問題。