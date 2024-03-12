外交部今（12）日召開例行記者會，外交部歐洲司長黃鈞耀指出，捷克政府烏克蘭重建事務特使哥白契尼（Tomáš Kopečný）預計於18至19日訪台，與我國政府部門商討合作援烏事宜。另外他提到，我國與匈牙利國家獎學金協定效期將再展延5年，每年提供20名額供國人申請。

黃鈞耀指出，為延續台捷兩國合作援烏之量能及力道，捷克政府烏克蘭重建事務特使哥白契尼繼去年11月間訪台後，預定18日至19日再次訪台，外交部對此誠摯地表示歡迎Kopečný特使訪台。

黃鈞耀說明，哥白契尼本次訪台主要目的除協助烏克蘭重建淨水處理設施及氣電共生能源系統之合作深入討論外，也希望與在台灣的烏克蘭社群晤談，進一步了解海外烏克蘭僑民對國家重建的期盼與建言。

黃鈞耀另外說道，2018年11月我國與匈牙利簽訂匈牙利國家獎學金協定換函同意生效後，每年提供20個獎學金讓我國學生赴匈牙利攻讀學位，而上次5年效期已於去年11月屆滿。

黃鈞耀表示，由於本計畫頗受歡迎，僅去年與今年已有36位國人提出申請，匈牙利政府於日前與我完成協定展延5年計畫。在2028年前，每年再次提供20個獎學金名額予我國學生前往匈國大學攻讀學士(BA／BSc)、碩士(MA／MSc)、學碩士一貫學程(one-tier Master, OTM)及博士(PhD／DLA)等學位，或為期3到10個月訓練計畫等。