【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國土地、基建暨運輸部（MOLIT）部長接受路透社11日專訪時認為，人口快速老齡化以及經濟成長趨緩，韓國未來不會再出現像過去房價大漲的情況。另外，將會積極推廣社會住宅來改善居住現況。
韓國社會老化嚴重，經濟年成長率只不過2%到3%，故房價不可能像過去那樣大漲。以前韓國房地產價格飆高時，經濟每年可以成長7%到10%之多，每個家庭平均都有兩到三個小孩，韓國以後應該也不會再出現這種情況。
隸屬土地、基建暨運輸部的行政機關韓國房地產委員會（REB）指出，韓國房價在2021年6月時漲到最高點，之前的5年期間，房價漲幅高達45%。在韓國央行在2021年8月開始升息後，房價迄今已下修19%。
韓國民眾普遍認為，都是因為房價太高害的，生育率以及結婚率才會這麼低。已是全世界生育率最低的韓國，2023年再次重寫新低紀錄。因此，韓國政府正想方設法提供更經濟實惠的住所。
根據韓國官方統計，房價在2022年是當地家庭年收入的6.3倍，較2021年的6.7倍稍有降低。不過，在首都首爾的蛋黃區，房價是收入的15.2倍，高於一年前的14.1倍。
韓國政府今年的新政中，為想要生小孩的新婚夫妻提供更優惠的房貸。韓國近5200萬人口中，有45%居住在大首爾地區，韓國政府也計畫興建高速地鐵網，串聯位於蛋白區與蛋殼區較偏遠的住宅區，讓上班族可以節省通勤時間。
另外，韓國也鬆綁現行規定，希望藉由企業來供應更多長期租約的公共住宅。同時，年輕人也可把資源投入其它資產項目，而不是價格高到嚇死人的房地產。
韓國金融部門曾建議，把不賺錢的房地產物件拿來重整。去年12月，韓國有家中型營建業者Taeyoung E & C進行債務重組，引發外界對不動產產業債務償還的擔憂。
韓國土地、基建暨運輸部表示，房地產融資結構之前都還算運作的不錯，但現在因為需求不強勁，加上生產的成本增加而開始搖晃。不過，韓國政府正在努力，不讓這種情況再惡化下去。
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