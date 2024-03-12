含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉風暴持續，爆出不法業者以多家公司登記在同一個地址規避查核。經濟部今表示，衛福部如於邊境查驗發現不合格業者，該部接獲名單，會於公司登記資料庫進行比對，揪出同一地點有多家公司登記，或是同一負責人所設立不同人頭公司兩種清單，提供給衛福部加強查核，讓其無所遁形。

經濟部說明，公司設立，負責人、公司所在地等資料必須提報給公司登記機關。民眾於同一地址申請二個以上之公司登記，公司法雖無禁止，惟須依據「公司登記辦法」，檢送該地址建物所有權人同意書及所有權證明文件供驗，也因此經濟部公司登記資料庫都可掌握。

這次蘇丹紅事件的業者，存有多家公司登記在同一個地址，以及實際負責人以親友名義在台設立多家公司從事違法行為，經濟部將比對同一地點多家公司資料，以及同一負責人設在不同地點的公司，兩種狀況清單提供給衛福部，讓其加強查核。